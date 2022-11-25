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    Şevval Şahin dekolteyi arşa çıkardı, gözler fal taşı gibi açıldı! 'Tanrıça gibi kadınsın'

    Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, dekolteli kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:07
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    Şevval Şahin dekolteyi arşa çıkardı, gözler fal taşı gibi açıldı! 'Tanrıça gibi kadınsın'

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

    Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran Şahin, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

    Fiziğini gözler önüne seren kareleriyle Instagram'a damgasını vurmayı başaran 23 yaşındaki Şevval Şahin, tarzıyla dikkat çekiyor.

    Tanrıça Şevval

    Instagram'da paylaşım yapan ünlü model, son pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

    Altın kostümüyle kamera karşısına geçen Şevval Şahin, dekolteden yine vazgeçmedi.

    Boynundan göbeğine kadar inen dekoltesiyle fiziğini gözler önüne seren Şahin, "Altın tanrıça" notunu yazdı.

    Şevval Şahin dekolteyi arşa çıkardı, gözler fal taşı gibi açıldı! Tanrıça gibi kadınsın #1

    Şevval Şahin dekolteyi arşa çıkardı, gözler fal taşı gibi açıldı! Tanrıça gibi kadınsın #2

    Şevval Şahin dekolteyi arşa çıkardı, gözler fal taşı gibi açıldı! Tanrıça gibi kadınsın #3

    Şevval Şahin dekolteyi arşa çıkardı, gözler fal taşı gibi açıldı! Tanrıça gibi kadınsın #4


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