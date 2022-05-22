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    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! 'Biraz edepli giyin ya'

    Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir İspanya'da tatil yapan Şahin, son olarak havuz paşında süper mini elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 14:45
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    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! 'Biraz edepli giyin ya'

    Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin, son zamanlarda kariyerinden ziyade özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    İş insanı Kerem Kamışlı ve eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında krize neden olan Şevval Şahin, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.

    6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi bölümünden mezun olan Şahin'in kıyafet tercihleri, oldukça iddialı bulunuyor.

    Sosyal medyayı epey aktif kullanan Şahin, kusursuz fiziğini gözler önüne seren cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde oyunculuğa yeşil ışık yakan  22 yaşındaki model, bir süredir İspanya'da tatil yapıyor.

    Şeyma Subaşı'ya benzetildi

    Sık sık Ibiza tatilinden paylaşımlar yapan Şevval Şahin,  son olarak havuz paşında süper mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

    Zaman zaman zayıflığı nedeniyle eleştirilen 1,82 boyundaki Şevval Şahin'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

    Pozları ve tavırlarıyla Şeyma Subaşı'ya benzetilen Şahin'e, ''Şeyma'nın hareketleri'', ''Biraz edepli giyin ya'', ''Çok zayıfsın bebeğim biraz ekmek ye'', ''Bu güzellik halis mi'' yorumları yapıldı.

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #1

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #2

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #3

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #4

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #5

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #6

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #7

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #8

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #9

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #10

    Şevval Şahin havuz başında kasığına kadar açık elbisesiyle poz verdi! Biraz edepli giyin ya #11


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