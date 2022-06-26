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    Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi! 'Kalçasını göstermek uğruna çabalara gel'

    Yaz sezonunu hiç kapatmayan isimler arasında yer alan Şevval Şahin, sosyal medya hesabından son paylaştığı pozlarla yine olay olmayı başardı.
    • 26.06.2022 - 14:57
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    Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi! 'Kalçasını göstermek uğruna çabalara gel'

    13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahi, 6 yaşından itibaren Londra'da yaşamaya başladı.

    Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nde eğitim gören Şahin, Miss Turkey 2018'in 20 finalisti arasında yer aldı ve birinci oldu.

    Bu yarışma sayasinde adını duyuran Şahin, o dönem estetiksiz fotoğraflarıyla uzun süre konuşuldu.

    Yarışmadan sonra iyice gündeme gelen ve kış yüzü görmeyen Şevval Şahin, birçok konu hakkında eleştirilerin odağı oldu.

    Giyim tarzı, diksiyonu ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeye Şahin, son pozu ile yine yorum yağmuruna tutuldu.

    Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Şevval Şahin, Instagram hesabından son olarak mayosuyla cesur pozlar verdi.

    Şevval Şahin'den yeni kareler

    Instagram hesabından mayosuyla verdiği pozlarla adından söz ettiren Şevval Şahin, muhteşem fiziğiyle takipçilerini resmen büyüledi.

    Tatilin keyfini çıkaran ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri çeken Şahin, mayolu pozlarıyla uzun süre gündemde kaldı.

    Yüzüstü yatarak kalçalarını sergilediği pozunu paylaşan güzel modele, beğeni ve yorum yağdı.

    Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi! Kalçasını göstermek uğruna çabalara gel #1

    Takipçilerinden bazıları bu pozlara kayıtsız kalamayarak, "Nasıl bir güzelliğe sahipsin" ve "Yaktın buraları" gibisinden yorumlarda bulundu.

    Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi! Kalçasını göstermek uğruna çabalara gel #2

    Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi! Kalçasını göstermek uğruna çabalara gel #3

    Şevval Şahin hem alttan hem üstten frikik verdi! Kalçasını göstermek uğruna çabalara gel #4


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