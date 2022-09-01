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    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! 'Çok zayıfsın bu ne'

    Ünlü model Şevvaş Şahin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.İşte Şahin'in son instagram paylaşımı..
    • 01.09.2022 - 11:40
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    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! 'Çok zayıfsın bu ne'

    Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında birincisi seçilmesiyle ünlenen ünlü model Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Özel hayatı ve instagramda paylaştığı iddialı pozlar ile sık sık gündeme gelen Şahin güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Şevval Şahin sosyal medyada oldukça aktif bir şekilde yer alıyor.Instagramda 409 bin takipçisi bulunan ünlü isim paylaştığı her fotoğraf ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! Çok zayıfsın bu ne #1

    Şevval Şahin'in son instagram paylaşımında karın kaslarını sergilemesi gündeme geldi.Bazı hayranları Şevval Şahin'in çok zayıf olduğunu ösyledikleri yorumlarda bulunurken bazıları ise bu halinin çok güzel olduğunu savundu.

    İşte Şevval Şahin'in son instagram paylaşımı..

     

    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! Çok zayıfsın bu ne #2

    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! Çok zayıfsın bu ne #3

    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! Çok zayıfsın bu ne #4

    Şevval Şahin karın kaslarını sergiledi! Çok zayıfsın bu ne #5


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