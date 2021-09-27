Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkoviç'e şiddet uyguladı mı? Mankenlerin 'Marcus' savaşı

Şevval Şahin'in bir defile sırasında sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'e tokat attığı iddia edildi. Şahin'in Türkoviç'i fotoğraf çekimine aldırmadığı yine iddialar arasında..

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral'ın aşkı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Şevval Şahin ve Yiğit Aral geçtiğimiz günlerde ayrılmış, Şahin ise Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kamışlı ve Şahin baş başa yemeğe çıkarken, mekana gelen Aral masalarına oturmuş ve Kamışlı'yı denize atmıştı.

Bu olay gündeme bomba gibi düşerken, geçtiğimiz günlerde Marcus Aral tekme tokat dövülmüştü.

İkilinin hayatında yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada konuşulurken, bu sefer Şevval Şahin'in adı şiddet olayına karıştı.

Şahin'in, Yiğit Marcus Aral'la mesajlaştığını duyduğu Kayra Türkoviç'i, kuliste tokatladığı öne sürüldü.

ŞEVVAL ŞAHİN MESLEKTAŞI KAYRA TÜRKOVİÇ'E ŞİDDET UYGULADI MI?

Şevval Şahin, Kayra Türkoviç ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir defilede denk geldi.

Oldukça sinirlenen Şahin'in, Türkoviç'in kulisten çıkarılmasıyla sakinleştiği ve Şahin'in ağza alınmayacak küfürler savurduğu iddia edildi.

Ayrıca Şahin'in, genç mankeni defile sonrası çektirilen toplu fotoğrafa aldırmadığı yine gelen iddialar arasında...

HAKARET VE TARTAKLAMA...

Türkoviç'i görünce kendisini kaybeden Şahin'in genç modelin üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve tartaklamaya başladığı öğrenildi.