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- Şevval Şahin minicik bikinisiyle teknede yıkandı...Olay kareler!
Şevval Şahin minicik bikinisiyle teknede yıkandı...Olay kareler!
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafıyla olay yarattı.
- 29.07.2022 - 10:08
13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahin, 6 yaşından itibaren Londra'da yaşamaya başladı.
Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nde eğitim gören Şahin, katıldığı Miss Turkey 2018'in birincisi oldu.
Bu yarışma sayasinde adını duyuran Şahin, o dönem estetiksiz fotoğraflarıyla uzun süre konuşuldu.
Yarışmadan sonra iyice gündeme gelen ve yılın yarısını tatilde geçiren Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.
22 yaşındaki genç model, şu sıralar tatil yapıyor.
Teknede yıkandı
Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, incecik fiziğiyle ön plana çıkıyor.
Aktif Instagram kullanıcısı olan Şahin, son olarak teknede verdiği bikinili pozuyla dikkat çekti.