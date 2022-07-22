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    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! 'Bu fizik halis mi?..'

    Özel hayatı ve cesur pozları ile sık sık magazin gündemine gelen Şevval Şahin büyük beğeni topladı.Tatil pozları ile sosyal medyayı sallayan Şevval Şahin bikinili pozlarını paylaştı..
    • 22.07.2022 - 16:02
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    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! 'Bu fizik halis mi?..'

    Miss Turkey 2018 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin özel hayatı ve paylaştığı cesur pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.

    Instagramda 423 bin takipçisi bulunan 22 yaşındaki güzel model paylaştığı bikinili pozlar ile yeniden gündem oldu.

    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! Bu fizik halis mi?.. #1

    Bir dönem Şeyma Subaşı'na benzerliği ile de gündem olan Şevval Şahin tatil pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! Bu fizik halis mi?.. #2

    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! Bu fizik halis mi?.. #3

    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! Bu fizik halis mi?.. #4

    Şevval Şahin tatil pozları ile mest etti! Bu fizik halis mi?.. #5


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