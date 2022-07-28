- Haberler
- Medya Haberleri
- Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'
Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin aşk hayatı ve yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor.
- 28.07.2022 - 19:02
Ünlü model Şevval Şahin paylaştığı cesur pozlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.Instagram pozları dikkatleri çeken Şahin transparan kıyafetiyle paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.
Şevval Şahin'in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yapıldı.Bikinisinin üzerine giydiği transparan kıyafet dikkatleri çekmeyi başardı.
Bazı kullanıcılar Şevval Şahin'in Kendall Jenner'ı taklit ettiğini iddia ederek "Kendall Jenneri kopyalamaları saatler bile sürmüyor.Bu ne hız?" şeklinde yorum yaptılar. İşte Şevval Şahin'in sosyal medyayı sallayan o transparan kıyafeti..