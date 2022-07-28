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Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'

Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin aşk hayatı ve yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor.