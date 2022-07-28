Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
423.915
7.91%
BTXN Coin
10.00
-10.31%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'

    Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin aşk hayatı ve yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor.
    • 28.07.2022 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'

    Ünlü model Şevval Şahin paylaştığı cesur pozlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.Instagram pozları dikkatleri çeken Şahin transparan kıyafetiyle paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.

    Şevval Şahin'in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yapıldı.Bikinisinin üzerine giydiği transparan kıyafet dikkatleri çekmeyi başardı.

    Bazı kullanıcılar Şevval Şahin'in Kendall Jenner'ı taklit ettiğini iddia ederek "Kendall Jenneri kopyalamaları saatler bile sürmüyor.Bu ne hız?" şeklinde yorum yaptılar. İşte Şevval Şahin'in sosyal medyayı sallayan o transparan kıyafeti..

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! Kendall ı taklit etmeyi bırak #1

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! Kendall ı taklit etmeyi bırak #2

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! Kendall ı taklit etmeyi bırak #3

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! Kendall ı taklit etmeyi bırak #4


    İlginizi Çekebilir

    Şehit Mevlüt Yoğurtçu: Belki ben de şehit olurum
    3. Sayfa

    Şehit Mevlüt Yoğurtçu: Belki ben de şehit olurum

    Trump: ABD'ye diz çöktürüldü
    Dünya

    Trump: ABD'ye diz çöktürüldü

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir