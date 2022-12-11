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    • Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! 'Baştan sona muhteşem'

    Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! 'Baştan sona muhteşem'

    Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in defile kombini sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 13:26
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    Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! 'Baştan sona muhteşem'

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, podyum kariyerini devam ettiriyor.

    23 yaşındaki Şahin, katıldığı ve yürüdüğü defileleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Fiziğini gözler önüne seren kareleriyle Instagram'a damgasını vurmayı başaran Şevval Şahin, tarzıyla dikkat çekiyor.

    Transparan Şevval

    Son olarak katıldığı bir defileden paylaşım yapan ünlü model, pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

    Transpara sütyeni ve vücut dekoltesiyle kamera karşısına geçen Şevval Şahin, yine adından söz ettirdi.

    Fiziğini gözler önüne seren Şahin, beğenildi.

    Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! Baştan sona muhteşem #1

    Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! Baştan sona muhteşem #2

    Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! Baştan sona muhteşem #3

    Şevval Şahin transparan sütyeni ve kusursuz vücuduyla akılları baştan aldı! Baştan sona muhteşem #4


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