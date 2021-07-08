Şevval Şahin ve Marcus Aral barıştı mı? Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı...

Şevval Şahin ve Marcus Aral barıştı mı? Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı...

Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı. Yaşanan bu olayların akabinde, Aral ve Şahin'in yeniden barıştıkları iddia edildi. Şevval Şahin ve Marcus Aral barıştı mı?

Manken Şevval Şahin, uzun süredir aşk yaşadığı Marcus Aral ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

Şahin bu ayrılığın ardından, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Şahin ve Kamışlı'nın yemek yediği mekana gelen Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı sandalye ile denize attı.

Bu olayların ardından Şevval Şahin, "Dün yaşanan olay bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil. Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına veren kendisi. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması.

Lütfen bu durumda fikir yürütürken, bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara başvurdum. Gerekenler yapılıyor." açıklamasını yaparak, Aral hakkında yasal yollara başvurduğunu duyurmuştu. Ancak ikilinin yeniden barıştığı iddia edildi.

ŞEVVAL ŞAHİN VE MARCUS ARAL BARIŞTI MI?

Şevval Şahin ve Marcus Aral'ın olaylı ayrlığının ardından barıştıkları iddia edildi. İkili bir mekanda eğlenirken, amatör kameralar tarafından görüntülendi. İkiliden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

GİZLİ BİR İLİŞKİ YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Emniyet ifadesinde Aral, olaydan 1 hafta önce kız arkadaşı Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile otelde kaldıklarını, gizli bir ilişki yaşadıklarını öne sürerek, bu ilişki nedeniyle kendisinin Şahin'den ayrıldığını belirtti.

Aral ifadesinde "Ben Türkiye'de tanınan bir Survivor yarışmacısıyım. Sık sık magazin basınına çıkarım." dedi.