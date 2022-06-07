Şevval Şahin vücudunu saran havlusuyla sere serpe yatağa uzanıp poz verdi! Dekoltesi sosyal medyayı salladı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak vücudunu saran havlusuyla sere serpe yatağa uzanıp poz veren Şahin'e beğeni ve yorum yağdı.

Yaz sezonunu hiç kapatmayan isimlerden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bir dönem iş insanı Kerem Kamışlı ve eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında krize neden olan Şevval Şahin, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.

Kıyafet seçimleri oldukça iddialı bulunan Şahin, kusursuz fiziğini gözler önüne seren cesur pozlarıyla gündem oluyor.

Neredeyse kış yüzü görmeyen Şahin, bol bol tatile gidiyor ve o anları takipçileriyle paylaşıyor.

Ibiza tatilini tamamlamasının ardından soluğu Bodrum'da alan 22 yaşındaki model, bikinili pozlarıyla çok konuşuldu.

Vücudunu havluya sardı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şevval Şahin, vücudunu saran havlusuyla yatağa uzandı.

Verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Şevval Şahin, göğüs dekoltesiyle dikkati çekti.

Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan Şahin, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.