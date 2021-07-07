Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Kimse beklemiyordu...

Yiğit Marcus Aral'la ayrılığının ardından Kerem Kamışlı ile birliktelik yaşayan Şevval Şahin'den flaş bir hamle geldi. Şahin'in Instagram'dan takibe aldığı isim herkesi şaşırttı. İşte o isim...

22 yaşındaki tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisini de geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.

1.5 yıldır birlikte olduğu Aral'dan ayrıldıktan kısa süre sonra gönlünü Sabancıların torunu iş insanı Kerem Kamışlı'ya kaptıran ünlü model, son hamlesiyle herkesi şaşırttı.

Şahin'in Instagram hesabından takibe aldığı isim herkesi şaşkına çevirdi. Şahin'in, Kerem Kamışlı ile ilişkisinin devam edip etmediği de merak konusu oldu. İşte Şevval Şahin cephesinde yaşanan yeni gelişmeler...

ESKİ SEVGİLİSİNİ TAKİBE ALDI

Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ŞAHİN'İ TAKİBE ALDI

Syed Amir Ali Kirmani de eski sevgilisini takibe aldı. Eski aşıkların sosyal medyada takipleşmesi kafaları karıştırdı.

ARAL, KAMIŞLI'YI DENİZE ATMIŞTI

Öte yandan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşamıştı. Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı.

Kerem Kamışlı'nın kendisini denize atan Marcus'a "Türkiye'nin vergisinin %10'unu ben veriyorum, Türkiye'ye giren uçakların yüzde 30'u bizim, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni Türkiye'ye sokmam" dediği iddia edilmişti.