Şevval Sam, sosyal medya hesabından çölde çektirdiği kareleri yayınladı. Sam'a başta poğlu Tarık Emir Tekin olmak üzere, hayranları övgü dolu yorumlar yağdırdı.

11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Sam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu.

1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evlenen Sam, Tarık Emir adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Üniversitede okuduğu bölümün aksine müzik alanında çalışmalar yapan Sam, özellikle Karadeniz müziklerinde kendisini gösterdi.

Birbirinden başarılı projelere imza atan Şevval Sam, 6 sezondur ise Yasak Elma dizisinde Ender Çelebi'ye hayat veriyor.

Bu dizi sayesinde dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve ödüller alan Sam, sosyal medya üzerinden de severek takip ediliyor.

2,7 Milyon kişi tarafından takip edilen Şevval Sam, çektirdiği birbirinden güzel kareleri de hayranlarıyla paylaşıyor.

Son olarak çölde çektirdiği kareleri yayınlayan Şevval Sam, başta oğlu olmak üzere hayranlarından övgüler aldı.

Şevval Sam çölde

Şevval Sam, çöl pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Beyazlar içinde poz veren güzel oyuncu, fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Beyaz elbisesi ile şov yapan Sam'a kalp dolu yorumlar geldi.

Fiziğine dikkat eden ve sporunu ihmal etmeyen Sam, mankenlere taş çıkarttı.Güzel şarkıcının kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Oğlu Tarık Emir Tekin ise annesinin karelerine "beyaz" koymayı ihmal etmedi.