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    Şevval Sam'dan muhteşem Gül Güzeli performansı

    Şevval Sam'dan muhteşem Gül Güzeli performansı

    Şevval Sam, katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programında okuduğu şarkılarla büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 01:03
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 01:06
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    Sibel Can ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranında Cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

    Her hafta farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıkan ve birbirinden ünlü konukların ağırlandığı Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Şevval Sam rüzgarı esti.

    Şevval Sam ile Kaan Sekban'ın konuk olduğu bölümde, müzik ve eğlence dolu anlar yaşandı.

    GÜL GÜZELİ ŞARKISI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

    Annesi Leman Sam'ın dillere dolanan şarkısı 'Gül Güzeli'ni söyleyen Şevval Sam, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Şevval Sam'ın annesinden bile daha güzel söylediği yorumlarında bulundu.

    Şevval Sam'dan muhteşem Gül Güzeli performansı VİDEO

    Şevval Sam dan muhteşem Gül Güzeli performansı #1

    Şevval Sam dan muhteşem Gül Güzeli performansı #2


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