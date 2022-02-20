Şevval Sam'dan muhteşem Gül Güzeli performansı

Şevval Sam, katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programında okuduğu şarkılarla büyük beğeni topladı.

Sibel Can ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranında Cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Her hafta farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıkan ve birbirinden ünlü konukların ağırlandığı Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Şevval Sam rüzgarı esti.

Şevval Sam ile Kaan Sekban'ın konuk olduğu bölümde, müzik ve eğlence dolu anlar yaşandı.

GÜL GÜZELİ ŞARKISI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Annesi Leman Sam'ın dillere dolanan şarkısı 'Gül Güzeli'ni söyleyen Şevval Sam, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Şevval Sam'ın annesinden bile daha güzel söylediği yorumlarında bulundu.

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