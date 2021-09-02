Şevval Sam'ın mutluluğu: Şükür kavuşturana!

Şevval Sam Yasak Elma'nın setinde Eda Ece ile fotoğrafını paylaşıp, "Şükür kavuşturana" notunu düştü. Yasak Elma 5. sezonu ile 13 Eylül'de ekranlarda olacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, yeni sezon için sete çıktı.

Yeni sezon çekimlerinden eğlenceli anları Eda Ece sosyal medyadan paylaşırken, Şevval Sam ise geri kalmadı.

Sam sette çekildiği yeni bir kareyi, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

"ŞÜKÜR KAVUŞTURANA"

Eda Ece ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Şevval Sam, gönderisine, "Şükür kavuşturana" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken; Ece de bu kareyi kendi hesabından yayınladı.

YASAK ELMA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek ayrıldı.

Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrıldı.