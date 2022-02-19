Şevvam Sam kaç yaşında, evli mi? Şevval Sam'ın bilinmeyenleri

Yasak Elma dizisindeki Ender rolüyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu oldu. Seyirciler, Şevval Sam kaç yaşında, nereli, evli mi" sorularına yanıt arıyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta yine eğlenceli bir bölümle yayında olacak.

"Karışık Kaset" konsepti ile ekranlara gelecek olan programa Şevval Sam konuk oldu.

Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli gibi sorular araştırılıyor.

Karadeniz şarkılarıyla kulakların pasını silen, hem oyuncu hem şarkıcı Şevval Sam hakkında bilgileri derledik.

ŞEVVAL SAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir.

Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı.

ŞEVVAL SAM'IN İLK EŞİ

48 yaşındaki Şevval Sam sadece bir evlilik yaptı.

1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu.

İLGİNÇ TANIŞMA HİKAYESİ

Şevval Sam, ortaokul yıllarında okul gazetesi için Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin ile röportaj yapmaya gitmiş. Sorular sormuş, sohbet etmişler.

Lafın arasında da "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" diye sormuş, Metin Tekin de "Düşünmüyorum" demiş.

Daha sonra Şevval, Metin'e yemeğe çıkma teklifi etmiş.

Metin de "Büyüyünce çıkarız" demiş çünkü Şevval Sam o zamanlar henüz 14 yaşında ortaokul öğrencisi.

Şevval Sam üniversiteye geçtiğinde yolları Metin Tekin ile yine kesişiyor. Flört etmeye başlıyorlar ve Şevval Sam okuldan devamsızlık yüzünden atılıyor.

Şevval Sam 19 yaşında Metin Tekin 28 yaşında iken evleniyorlar. Ancak çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. Çift 6 yıl sonra 1999 yılında boşandı.

YASAK ELMA'NIN ENDER'İ

Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi başarılı dizilerde rol alan Şevval Sam, son olarak Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Ender" karakteriyle izleyiciden tam not aldı.