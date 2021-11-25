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    • Seyhan Soylu bombayı patlattı! Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken aşk yaşadığı ünlü bakın kim çıktı

    Seyhan Soylu bombayı patlattı! Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken aşk yaşadığı ünlü bakın kim çıktı

    Al Sana Haber programının suncusu Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Doğan'ı kıskanan Banu Alkan'ın ise Çakmaklı ile kavga ettiğini öne sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 12:34
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    Seyhan Soylu bombayı patlattı! Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken aşk yaşadığı ünlü bakın kim çıktı

    Flash TV ekranlarında yayınlanan magazin olaylarının ele alındığı Al Sana Haber programında yaşananlar, gündem olmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan'ın Türk-Kürt kavgası gündeme oturmuş ardından Ebru Polat ve Bahar Candan gerilmişti.

    Program yayın hayatına Ekinci olmadan devam ederken, programın moderatörlerinden Seyhan Soylu tarafından ortaya atılan bir iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

    NİHAT DOĞAN SERPİL ÇAKMAKLI İLE AŞK YAŞAMIŞ

    Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti.

    Soylu'nun iddiasına göre, Banu Alkan ve Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için kavga etti.

    Seyhan Soylu bombayı patlattı! Nihat Doğan ın 17 yaşındayken aşk yaşadığı ünlü bakın kim çıktı #1

    ''YALAN BİZ DOSTTUK''

    Doğan bu iddiaları, "Yalan be biz dosttuk" diyerek yalanladı. Ancak iddiasında direten Seyhan Soylu, "Serpil Çakmaklı tutuklanacak diye beraber oldular" dedi.

    Seyhan Soylu bombayı patlattı! Nihat Doğan ın 17 yaşındayken aşk yaşadığı ünlü bakın kim çıktı #2

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