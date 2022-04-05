Seyhan Soylu'nun silikonu patladı, Al Sana Haber'e veda etti! Yerine bakın kim geldi

Seyhan Soylu'nun silikonu patladı, Al Sana Haber'e veda etti! Yerine bakın kim geldi

Moderatörlüğünü Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı Al Sana Haber programında görev değişimi yaşandı. Sağlık sorunları yaşayan Soylu, koltuğunu bir aylığına Gökay Kalaycıoğlu'na bıraktı.

''Sisi'' lakaplı Seyhan Soylu'nun sunumuyla Flash TV ekranlarında yayınlanan Al Sana Haber programı, kanal yönetimiyle yaşanan sorunların ardından YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı.

Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Al Sana Haber programında önemli bir değişiklik yaşandı.

Yorumcu koltuğunda Yeliz Yeşilmen, Erol Köse, Nihat Doğan, Dr. İsmail Bay, Ebru Polat, Adrian Öztürk, Nurettin Soydan, Nurcan Sabur, Başak Çokan, Özlem Uçar ve Bahar Candan'ın oturduğu programa sürpriz bir isim daha katıldı.

GÖKAY KALAYCIOĞLU MODERATÖRLÜK YAPACAK

Hafta sonu Uçankuş TV'de yayınlanan magazin programlarıyla adından söz ettiren sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Al Sana Haber programının kadrosuna dahil oldu.

Kalaycıoğlu, Seyhan Soylu'nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle programa bir ay ara vermesinden dolayı moderatörlük yapacak.

Soylu'nun programa dönmesinin ardından Kalaycıoğlu, Al Sana Haber kariyerine yorumcu olarak devam edecek.

SİLİKONU PATLADI, GÖREVİNİ DEVRETTİ

Seyhan Soylu, 7 ay önce köpeği Pulim'in dışkısına basarak düşmüş ve kalbinin üstündeki kaburgası kırılmıştı.

Kırılan kaburga, Soylu'nun sol göğsündeki silikonunun patlamasına neden oldu. 7 önce olması gereken ameliyatı erteleyen Soylu, dünkü canlı yayında görevini Gökay Kalaycıoğlu'na devrederek programa ara verdi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Dün canlı yayın başladıktan sonra Gökay Kalaycıoğlu ile birlikte stüdyoya gelen Seyhan Soylu, masada bulunan Nurcan Sabur, Pınar Eliçe, Başak Çokan, Tayyar Işıksaçan ve Nihat Doğan ve izleyicilerin huzurunda anlaşma imzaladı.

Ciddi bir operasyon geçireceği için sevenlerinden helallik isteyen Soylu, ''Kırık kaburgam silikonumu patlattı. Hem kaburgamı hem de silikonları yenilemem gerek. Patlak lastikle yola devam edilmez. Olur ya ağır bir ameliyat olacağım. Masadan kalkamazsam bana hayatınızdan ayırdığınız vakit için hem basın mensuplarına, hem de izleyicilerim hakkını helal etsin. Bir süreliğine Alsana Haber'de yokum.'' dedi.

''AMELİYAT 7 SAAT SÜRECEK''

Bugün stüdyoda tüm yorumcularla tek tek vedalaşan Soylu, ''Tuğba Ekinci, Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen, Hülya Uğur, Hakan Solaker, Ebru Polat, İsmail Bay, Sevim Alan, Adrian Öztürk ve tüm teknik ekibimiz hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek var. Ameliyat 7 saat sürecek." ifadelerini kullandı.

"YERİME GÖKAY KALAYCIOĞLU BAKACAK"

Sözlerine devam eden Soylu, ''Sağlık sorunlarım nedeniyle Nisan ayı boyunca yerime Gökay Kalaycıoğlu moderatörlük yapacak.Sonrasında da haftada bir gün programda yorumculuk yapmaya devam edecek ve yeni başlayacağım başka bir projeyi de yönetecek. Dediğim gibi masada hepiniz birbirinden değerli ve işinde ehil olan isimlersiniz. Kimseye yöneticilik yapmak haddimiz değil bizler sadece renk katıyoruz. Hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Tüm sevenlerim hakkını helal etsin.'' ifadelerini kullandı.