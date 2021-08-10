Seyirci isyan etti! Ece Üner'in program tanıtımı yürekleri sızlattı... Bir feryat reklam olur mu?

Seyirci isyan etti! Ece Üner'in program tanıtımı yürekleri sızlattı... Bir feryat reklam olur mu?

Show Ana Haber'deki görevinden ayrılarak Kanal D'ye geçen Ece Üner'in yeni programı 'Ece Üner ile Susma' için hazırlanan tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması tepki çekti.

7 yıldır Show Ana Haber Bülteni'nde sunuculuk yapan ve geçtiğimiz günlerde buradaki görevinden istifa eden Ece Üner, Kanal D'ye geçti.

Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Üner'in 'Ece Üner ile Susma' adlı programının ilk tanıtımı yayınlandı.

Ancak format olarak yıllardır ATV ekranlarında devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile benzerlik gösteren programın fragmanı herkesi isyan ettirdi.

EMİNE BULUT'UN KIZININ ÇIĞLIĞI KULLANILDI

'Ece Üner ile Susma' programı için hazırlanan tanıtım filminde, Üner, ''Bir kadın, sokak ortasında, kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi. Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekli dağladı.'' dedikten sonra gözlerini kapattı.

Ardından eski eşi Fedai Baran tarafından katledilen Emine Bulut'un can cekiştiği sırada kızının attığı çığlıklar kullanıldı. O çığlıkların kullanıldığı filmde Üner'in gözyaşları dökmeye çalışması da vatandaşların tepkisini topladı.

ÜNER'E TEPKİ YAĞDI

Anlı'ya büyük rakip olması beklenen Üner'in yeni programının fragmanında, öldürülen Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması büyük tepkilere yol açtı.

Annesi gözlerinin önünde öldürülen bir kız çocuğunun feryadı Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından birisinde yayınlanacak olan programın fragmanı için kullanılınca herkes isyan etti.

Sosyal medya kullanıcıları Üner'in Müge Anlı'nın taklidi olduğunu ifade ederken, çoğunluktan Üner'e eleştiri ve Anlı'ya da övgü geldi.

''BİR FERYAT REKLAM OLUR MU?''

Programın tanıtımı için sosyal medyada, "Uzun zamandır böyle iğrenç, böyle ahlaksız, böyle insanlık dışı bir reklam görmemiştim", "Sesini falan titretiyor bir de anlatırken. Kanal D yerine Flash TV'de yapsaymış programı daha uygun olurmuş.'', ''Ayıptır. Bir feryad reklam olur mu?" şeklinde çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Çekim arasında ne sordun acaba? 'Nasıl role girebilmiş miyim?' dedin mi Ece Üner.. O kızın çığlıkları üzerinden bu fragman kabul edilemez.." diyerek tepkisini gösterdi.

Ece Üner ile Susma tanıtımı tepki çekti VİDEO