Seyirci muradına erdi! Gönül Dağı'nın Taner'i bakın hangi isimle fotoğraf paylaştı...

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor. Seyircinin Gülsim Ali İlhan ile yakıştırdığı oyuncu, paylaştığı son kare ile gündem oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırın hikayelerini anlatan Gönül Dağı, yarın yeni bölümü ile ekranda olacak.

Neşet Ertaş'ın unutulmaz şarkıları ile seyircisinin kulağının pasını silen dizi, birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosuna dahil etti.

Başrolünde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizi, zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman ise gülümsetti.

Daha önce birçok projede yer alan ama hayat verdiği Taner karakteri sayesinde parlayan Berk Atan ise en sevilen oyuncular arasında yer aldı.

Dilek'e hayat veren partneri Gülsim Ali İlhan ile iyi bir uyum yakalayan Atan, özel hayatında da mutluluğu buldu.

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşayan ve evlenme teklifi eden Atan, sık sık partneri Gülsim Ali ile yakıştırıldı.

Sette ve set dışında arkadaş oldukları bilinen Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'dan hayranlarını sevindiren bir kare geldi.

İKİLİDEN SAMİMİ POZ

Ünlü oyuncu Berk Atan, rol arkadaşı Gülsim Ali ile pozunu, sevenlerinin beğenisine sundu. Gülsim Ali ise Berk Atan'ın paylaştığı kareye, ''Diğer fotoğrafı paylaşmaman ümidiyle'' şeklinde yanıt verdi.

Gönül Dağı izleyicileri sosyal medyada Gülsim Ali ve Berk Atan'ı çok yakıştırdıklarını dile getirmeyi ihmal etmedi.

Bulgaristan doğumlu olan güzel oyuncu Gülsim Ali ise geçmişte kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile birliktelik yaşamıştı.

Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesinin, bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

Şimdilerde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gülsim Ali'nin hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.