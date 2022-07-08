Seyirci şoke oldu! Merve Boluğur Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıkınca...

Şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, Yıldız Tilbe'nin sahnesinde olay yarattı. Boluğur'un sahne halleri Yıldız Tilbe'yi şaşkına çevirdi.

Oyuncu Merve Boluğur, bir dönemin en sevilen dizileri 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuk kariyerindeki başarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, şu sıralar ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Boluğur, ekranlardan uzak olmasa da sosyal medyanın gündeminde kalmayı başarıyor.

Her yaptığı paylaşımla olay yaratan Merve Boluğur, oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu.

Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Merve Boluğur son olarak, Alaçatı'da bir mekanda görüntülendi.

Dün akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenince Boluğur'u sahneye davet etti.

Yıldız Tilbe'nin surat ifadesi olay oldu

Merve Boluğur, "Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem" dedi ve yeni şarkısı 'şşşşttt’i playback okudu.

Şarkıyı söylerken Merve Boluğur'u bir köşede dinleyen Tilbe'nin surat fadesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.