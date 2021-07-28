Seyirciler ümitlendi! Behzat Ç. geri mi dönüyor?

Acun Ilıcalı'nın Exxen için efsane dizi Behzat Ç.'yi de yapmayı planladığı iddia edilmesi üzerine dizinin hayranları "Behzat Ç. yeniden mi çekiliyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Leyla ile Mecnun dizisini bünyesinde katan Acun Ilıcalı’nın kanalı Exxen’den bir transfer iddiası daha geldi. Ekranların en çok izlenen polisiye dizilerinden biri olan Behzat Ç. için yeni bir adım atıldığı ortaya çıktı.

Uzun süren bir sessizliğin ardından Star TV’de yayınlanan Kağıt Ev dizisiyle yeniden hayranlarının karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu’nun buluşması oldukça kısa sürmüştü.

Dizinin sıkı takipçileri Behzat Ç. geri mi dönüyor? sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Hayranlarının gündeminde dizinin yeniden çekilecek iddiaları yer alırken, sevinç uzun sürmedi.

Peki Behzat Ç. yeniden çekilecek mi? İşte olayın perde arkası...

BEHZAT Ç YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

Tv8 ve Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, Behzat Ç.'yi de yeniden ekranlara getirmeyi planladığı ve bu kapsamda dizinin ünlü oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bir zamanların çok sevilen dizisi Leyla ile Mecnun’u yeniden ekranlara getirmeye hazırlanan Acun Ilıcalı hakkındaki bu iddia, Behzat Ç. hayranları arasında da büyük heyecan yaratmıştı.

Habere göre Behzat Ç.’nin yeniden çekilmesi için harekete geçen Acun Ilıcalı, proje için başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nu ikna etmeye çalışıyordu. Ancak büyük heyecan yaratan bu haber hakkındaki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı’nın Behzat Ç.’yi Exxen için yeniden çekeceği haberinin doğru olmadığını yazdı. Bu açıklama da kafaları iyice karıştırdı.

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu yaklaşık üç ay önce konuk olduğu bir programda Behzat Ç.’nin bitiş sebebinin dizinin temelinin sağlam olmaması olarak açıklamıştı.

"BEHZAT Ç.'Yİ KİM BİTİRDİ"

Beşikçioğlu, “Behzat Ç.’yi kim bitirdi sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“İnanç orada “ne olur açıklama yap abi, kimin yüzünden bittiğini biz hep beraber bilelim.” Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı.

Ben de Serdar Abi’yle konuştum ve ‘Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikayeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim’ dedim.

Fakat yapımcılarla beraber görüşmeye gittiğim zaman, Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim, Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikaye bundan kaynaklıdır aslında.”