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    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami'den sonra Afrika...

    Sürekli Miami'de görmeye alışık olduğumuz Şeyma Subaşı, rotasını Afrika'ya çevirdi. Afrika'dan tatil pozları peş peşe geldi.
    • 02.07.2022 - 13:54
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    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami'den sonra Afrika...

    Eski sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra Türkiye dönen  Şeyma Subaşı, aşk hayatına kısa bir ara verdi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı, verdiği pozlarla adından söz ettiren isimlerden biri haline geldi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma, pozları ve çıktığı tatillerle de gündem olmayı başardı.

    Spor yapmayı ihmal etmeyen Subaşı, fiziği ve kıyafetleriyle ilgi odağı oluyor.

    Sürekli Miami'de görmeye alıştığımız Şeyma Subaşı, rotasını değiştirdi.

    Subaşı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ve yakın arkadaşıyla birlikte Afrika’ya uçtu.

    Malavi’de yetim çocuklarla bir araya gelen Subaşı, o anları takipçileriyle paylaştı.

    Afrika'dan tatil pozları...

    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami den sonra Afrika... #1

    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami den sonra Afrika... #2

    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami den sonra Afrika... #3

    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami den sonra Afrika... #4

    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami den sonra Afrika... #5

    Şeyma rotasını değiştirdi, bir anda iyilik meleği oldu! Miami den sonra Afrika... #6


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