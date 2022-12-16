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    Şeyma Subaşı bebek mi bekliyor? Ünlü ismin 'kardeş' paylaşımı olay oldu!

    Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düşen Şeymav Subaşı, yaptığı 'kardeş' paylaşımıyla görenleri şaşırttı.
    • 16.12.2022 - 18:04
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    Şeyma Subaşı bebek mi bekliyor? Ünlü ismin 'kardeş' paylaşımı olay oldu!

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerini Mart 2022 tarihinde sonlandırdığı duyurmuş ancak sonra bir daha barışmıştı. Çift, bir süredir mutlu şekilde devam eden birliktelikten sonra evlilik paylaşımıyla konuşulmuştu. Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notuyla paylaşan Subaşı, ayrıca düğün davetiyesini de yayınlamıştı.

    Şeyma Subaşı bebek mi bekliyor? Ünlü ismin kardeş paylaşımı olay oldu! #1

    Şeyma Subaşı yeniden hamile mi?

    İlişkisi sırasında bir kez düşük yaptığı da bilinen isim yeniden çocuk sahibi olmak için kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalıştı. Ünlü ismin kızı Melisa '' İnsanın 3 çocuğu olunca, en büyüğüne sevgi vermiyor ama seviyor. Çünkü ilk çocuğu. En küçük bebek onu daha çok seviyor. Ama ortanca...'' deyince annesi sözünü keserek '' Anne babalar çocuklar arasında ayrım yapmaz. O neden birkaç tane çocuk yapabilirim.'' dedi.

    Şeyma Subaşı bebek mi bekliyor? Ünlü ismin kardeş paylaşımı olay oldu! #2

    Kızı Melisa öfkelenerek çığlık attı

    Şeyma Subaşı'nın o sözleri "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorularına neden oldu. Videoda kızı Melisa'nın ise öfkelenerek çığlık attığı görüldü.

    Şeyma Subaşı bebek mi bekliyor? Ünlü ismin kardeş paylaşımı olay oldu! #3


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