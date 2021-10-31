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Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı

Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, son olarak Cadılar Bayramı partisi kostümünü giymeden verdiği çıplak pozla dikkati çekti.