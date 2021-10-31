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    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı

    Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, son olarak Cadılar Bayramı partisi kostümünü giymeden verdiği çıplak pozla dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 15:19
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    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

    CADILAR BAYRAMI'NI NEW YORK'TA KUTLADI

    New York'ta Cadılar Bayramı partisine katılan Şeyma Subaşı, kısa mini elbisesiyle partiye damga vurdu.

    31 yaşındaki Subaşı, partide çektirdiği kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı #1

    YARI ÇIPLAK POZ

    Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği yarı çıplak pozuyla da cesaretini konuşturdu.

    Şeyma Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı #2

    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı #3

    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı #4

    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı #5

    Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı #6

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