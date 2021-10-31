- Haberler
- Medya Haberleri
- Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı
Şeyma Subaşı cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla olay yarattı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, son olarak Cadılar Bayramı partisi kostümünü giymeden verdiği çıplak pozla dikkati çekti.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 15:19
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
CADILAR BAYRAMI'NI NEW YORK'TA KUTLADI
New York'ta Cadılar Bayramı partisine katılan Şeyma Subaşı, kısa mini elbisesiyle partiye damga vurdu.
31 yaşındaki Subaşı, partide çektirdiği kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
YARI ÇIPLAK POZ
Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği yarı çıplak pozuyla da cesaretini konuşturdu.
Şeyma Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.