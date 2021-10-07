Eski haliyle şoke etti! 'Bu Şeyma Subaşı mı?' diyeceğiniz 12 fotoğraf

Eski haliyle şoke etti! 'Bu Şeyma Subaşı mı?' diyeceğiniz 12 fotoğraf

Magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Subaşı'nın estetiksiz halini görenler, ''Bu Şeyma Subaşı mı?'' demekten kendini alıkoyamadı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile uzun bir süre birliktelik yaşayan ve evlendikten bir sene sonra boşanma kararı alan Şeyma Subaşı, iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimlerden.

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan, kısa süre sonra yeniden barışan Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun ne zaman nikah masasına oturacağı ise Subaşı'nın hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.

ESKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, bu kez eski fotoğraflarıyla gündeme geldi. 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler, ''Bu Şeyma Subaşı mı?'' demekten kendini alıkoyamadı.

Subaşı'nın geçen yıllar içerisinde estetik yaptırıp yaptırmadığı sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

''YÜZÜMÜN ŞEKLİYLE OYNAMIYORUM''

Pek çok kez estetik yaptırdığı iddia edilen Subaşı, herhangi bir operasyon geçirmediğini belirtti.

Subaşı, yaptığı açıklamada, ''Estetikle ilgili bir sürü haberler yapıldı ama ben yine söylüyorum burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün sağlıklı gözükmesi için. Yüzümün duruşu ve şekliyle oynamıyorum.'' ifadelerine yer verdi.

''DOĞALLIKTAN YANAYIM''

Subaşı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

''Her zaman doğallıktan yana olan bir insanım ama yurt dışında öyle kızlar görüyorum ki ben de istemeye başladım. İnsanlar benim çok büyük işlemler yaptırdığımı zannediyorlar.''





ŞİRKET KURDU

Kişisel YouTube kanalında paylaştığı 14 dakikalık videoda yeni bir şirket kurduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.

Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını belirtti.

TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini ancak Elsaloussi'nin Türkiye'den de bir ev almak istediğini söyledi.

İşte Şeyma Subaşı'nın eski fotoğrafları...