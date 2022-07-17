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    Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı nafaka için tartıştı mı?

    Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Şeyma Subaşı'nın hayatı merak konusu oldu..
    • 17.07.2022 - 00:04
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    Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı nafaka için tartıştı mı?

    Şeyma Subaşı aşk hayatı ve cesur pozları ile magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı çalkantılı aşk hayatı ile gündemden düşmüyor.

    Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yeni aşklara yelken açan Şeyma Subaşı'nın hayatı büyük merak konusu oldu.

    Son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Subaşı geçtiğimiz günlerde yeniden barışarak gündeme gelmişti.

    Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı nafaka için tartıştı mı? #1

    Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tartıştı mı?

    Şeyma Subaşı bugün gündeme gelen bir iddiaya göre eski eşi Acun Ilıcalı ile Bodrum'da bir mekanda nafaka konusunda tartışma yaşadı.Şeyma Subaşı'nın sesini yükselttiği ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın mekandan ayrıldığı öne sürüldü.

    Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı nafaka için tartıştı mı? #2

    Tüm bu olayların ardından sosyal medyanın gündemine oturan Şeyma Subaşı'nın hayatı büyük merak konusu oldu.Peki kimdir Şeyma Subaşı.İşte merak edilenler..

    Şeyma Subaşı kimdir?

    Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi.İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım bölümü mezunu olan Şeyma Subaşı 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı.

    Şeyma Subaşı 2008 yılında 'Var mısın Yok musun' isimli yarışma programına katıldıktan sonra programın sunucusu Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladı ve evlendi.Bu evlilikten Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 26 Kasım 2018 yılında boşandı.

    Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı nafaka için tartıştı mı? #3

    Şeyma Subaşı kendi kurduğu giyim markası ve sosyal medya işleri yapmaktadır.Şimdilerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber olan Subaşı sık sık gündeme geliyor..


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