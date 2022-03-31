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    • Şeyma Subaşı kırmızı elbisesi ile kasıp kavurdu! Önü kapalı ama siz bir de arkasını görün... 'Of of of'

    Şeyma Subaşı kırmızı elbisesi ile kasıp kavurdu! Önü kapalı ama siz bir de arkasını görün... 'Of of of'

    Mısırlı sevgilisinden ayrılan ve Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, son zamanlarda Hakan Sabancı ile anılıyor. Her hareketi olay olan Şeyma, kırmızı elbisesi ile şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 17:41
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    Şeyma Subaşı kırmızı elbisesi ile kasıp kavurdu! Önü kapalı ama siz bir de arkasını görün... 'Of of of'

    İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şeyma Subaşı, şu sıralar Hakan Sabancı ile anılıyor.

    Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Subaşı, Hakan Sabancı hakkında ise konuşmak istemiyor.

    Dila Tarkan'ın düğününde giydiği kıyafeti ve Hakan Sabancı'nın peşinde olmasıyla gündem olan Subaşı'na Aygül Aydın'dan yorum geldi.

    Aydın, "Ben evli erkekleri ayartıp kadınların, çocukların haklarına girmiyorum. Babam yaşındaki adamları cüzdan olarak kullanmıyorum, biz aynı kulvarda değiliz.

    Ben metres değilim. Ben Hakan'la ünlü olmadım, birçok dizide rol aldım ben oyuncuyum." dedi.

    Bu konu uzun süre daha gündemi meşgul edecek gibi dururken, Subaşı yine giydiği elbise ile gündem oldu.

    Kırmızı bir elbise giyen ve olay olan Subaşı'na binlerce yorum ve beğeni yapılırken, bazıları ise şeytana benzetti.

    ŞEYMA SUBAŞI'NIN KIRMIZI ELBİSELİ ŞOVU

    Şeyma Subaşı'nın kırmızı elbisesi sosyal medyanın gündemine düştü. Yine konuşulmayı başaran Subaşı'nın önü tamamen kapalı, arka tarafı ise oldukça iddialı olan kıyafeti için, "Senden başkası taşıyamazdı" yorumlarını beraberinde getirdi.

    Bazıları ise Subaşı'nı şeytana benzetti. Cesur hali ile kırmızı elbisesini oldukça iyi taşıyan güzel isim, gündemden bir an olsun eksilmiyor.

    Şeyma Subaşı kırmızı elbisesi ile kasıp kavurdu! Önü kapalı ama siz bir de arkasını görün... Of of of #1

    HACI SABANCI'NIN EŞİ DEVREDE

    Şeyma Subaşı, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı ile oldukça yakın arkadaş. Hakan Sabancı'nın Şeyma Subaşı ile yakınlaşmak için yengesini araya soktuğu iddia ediliyor.

    Şeyma Subaşı kırmızı elbisesi ile kasıp kavurdu! Önü kapalı ama siz bir de arkasını görün... Of of of #2

    Şeyma Subaşı kırmızı elbisesi ile kasıp kavurdu! Önü kapalı ama siz bir de arkasını görün... Of of of #3


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