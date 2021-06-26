Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Yüzük detayı dikkat çekti..

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı belirtildi. Peki Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve sonra da hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, ünlülerin gözde tatil merkezi olan Ibiza Adası'nda arkadaşlarıyla görüntülendi.

Hamile olduğunu itiraf ettikten hemen sonra bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yanında olmaması dikkati çekti.

Öte yandan Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması dikkatlerden kaçmazken bu detaylar ikilinin ayrıldı iddialarını güçlendirdi. Peki Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? İşte detaylar..

ŞEYMA SUBAŞI MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN AYRILDI MI?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ''Bebeğimi kaybettim'' açıklamasında bulunan ve paylaşımını kısa sürede silen Şeyma Subaşı, kız arkadaşlarıyla birlikte Ibiza'da görüldü.

Çok üzgün olduğunu belirten Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti.

"Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."

Kız arkadaşlarıyla birlikte Ibiza'da görülen ünlü fenomenin yanında, evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın elinden telefon düşmezken, fenomenin yüzündeki ciddi ifade de gözden kaçmadı. Subaşı'nın, yanında Mısırlı milyarder sevgilisinin olmaması ve parmağına tektaşını takmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Şeyma Subaşı, hakkında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Şubaşı yaptığı paylaşımda, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Cevap vermek ya da konuşmak zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden her açıklamamı İngilizce yazıyorum" ifadelerini kullandı.