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    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! 'Hayat sana güzel'

    Şeyma Subaşı sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.Ünlü isim sevgilisiyle aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu..
    • 28.09.2022 - 15:37
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    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! 'Hayat sana güzel'

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.Her hareketi olay yaratan Şeyma Subaşı şimdilerde Miami'de bulunuyor.

    Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldıkları bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

    Olayın ardından Subaşı'nın avukatı Emek Emre yaptığı açıklamada Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi.

    Bu olayın ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı dün paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.Şeyma Subaşı sevgilisi ve arkadaşları eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    İşte Şeyma Subaşı'nın son instagram paylaşımı..

    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! Hayat sana güzel #1

    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! Hayat sana güzel #2

    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! Hayat sana güzel #3

    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! Hayat sana güzel #4

    Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı! Hayat sana güzel #5


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