Şeyma Subaşı'na kız kardeşinden büyük şok! Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatilde

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı. Alaçatı sokaklarında keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliyi görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı, gündemden düşmüyor.

Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık kameralara yansıyan çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Kübra Açıl, geçtiğimiz günlerde kızının doğum gününe eski eniştesi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'dan yeni hamle geldi.

ACUN'UN SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

Açıl bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya ile tatile çıktı. Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.

İkiliyi Alaçatı sokaklarında gezerken görünler şaşkınlığını gizleyemezken Şeyma Subaşı'nın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

ACUN ILICALI'NIN OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM

Önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlayan Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'yı da partiye davet etmişti.

Açıl, eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamış, Açıl'a ilk yorumlardan biri de kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti.

Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.