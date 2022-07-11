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    Şeyma Subaşı'ndan büyük hamle! Hakan Sabancı diyenler yanıldı... O isimle yeniden barıştı

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı iddia edildi.
    • 11.07.2022 - 17:35
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    Şeyma Subaşı'ndan büyük hamle! Hakan Sabancı diyenler yanıldı... O isimle yeniden barıştı

    2 Temmuz 1990 yılında Samsun'da dünyaya gelen Şeyma Subaşı, "Var mısın Yok musun" yarışmasına katıldı.

    Bu yarışmanın ardından 2008 yılında katıldığı Miss Turkey'e katılan Subaşı, Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladı.

    Acun Ilıcalı evlenen ve bu aşkla ünlenen Şeyma Subaşı, 2018 yılının eylül ayında Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te bulunan Healthyish isimli bir kafe açtı.

    Kafe 2020 yılının ocak ayında kapanırken Şeyma Subaşı, Babe Actiwear isimli giyim markasını kurdu.

    Instagram'da 3,1 milyon takipçisi olan Subaşı, giyim markası ile kalmadı ve bir Youtube hesabı açtı.

    Büyük aşkı Acun Ilıcalı ile 2017 yılında evlenen ve 2018 yılında boşanan güzel isim, bu defa yaşadığı aşklarla gündeme gelmeye başladı.

    Son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Subaşı, bu aşkı bitirdi ve Hakan Sabancı ile anılmaya başladı.

    Hakan Sabancı ile birlikte olmasına Arzu Sabancı veto koyduğu bilinen Subaşı, Mısırlı aşkına geri döndü.

    Şeyma eskiye döndü

    1,5 yıl birliktelik yaşadığı Meedo Alsaloussi ile evlilik yolundaki ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılığa dayanamadı.

    Şeyma ve Meedo yeniden barıştı. Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenildi. Meedo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Şeyma Subaşı ndan büyük hamle! Hakan Sabancı diyenler yanıldı... O isimle yeniden barıştı #1

    Şeyma Subaşı ndan büyük hamle! Hakan Sabancı diyenler yanıldı... O isimle yeniden barıştı #2


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