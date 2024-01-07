Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler! O paylaşım gündeme oturdu Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları..

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mayıs ayında evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda boşanarak gündeme oturmuştu.

Özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Survivor'ın çekildiği Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesiyle dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık gündem olan Şeyma Subaşı son paylaşımıyla da gündem oldu.

Dominik'te bulunan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından eski eşi Acun Ilıcalı'yı öven paylaşımlar yapması olay yarattı.

Acun Ilıcalı'yı övdü

Dominik'e giden Şeyma Subaşı, Instagrama hesabından eski kocası Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'Survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında..." sözleriyle gündem oldu.

Şeyma Subaşı ayrıca "Bu onun birçok başarılarından sadece biri. Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" sözleriyle Acun Ilıcalı'ya övgüler yağdırdı.

Subaşı'nın bu sözleri sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı...