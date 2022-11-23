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    Şeyma Subaşı'nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! "Size kış yok mu?"

    Şeyma Subaşı instagram hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Subaşı'nın son pozlarına beğeni yağdı..
    • 23.11.2022 - 18:04
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    Şeyma Subaşı'nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Size kış yok mu?'

    Şeyma Subaşı son dönemde sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Gerek yaptıkları gerekse sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı son deniz kenarından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

    Mısırlı sevgilisi evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'yı özlediği ifade eden bir paylaşımla gündeme gelmişti.

    Sevgilisi ile Amerika'da yaşayan Şeyma Subaşı'nın bugün deniz kenarından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

    İşte Şeyma Subaşı'nın son instagram paylaşımı..

    Şeyma Subaşı nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Size kış yok mu?' #1

    Şeyma Subaşı nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Size kış yok mu?' #2

    Şeyma Subaşı nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Size kış yok mu?' #3

    Şeyma Subaşı nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Size kış yok mu?' #4

    Şeyma Subaşı nın bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Size kış yok mu?' #5


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