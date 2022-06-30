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    Şeyma Subaşı'nın kankası Dila, hamileliğini anlattı! 9 kiloya fazla deyince olan oldu...

    Sosyetik güzel Dila Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Aldığı kiloları da söyleyen Tarkan, duyanları şaşırttı.
    • 30.06.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 15:42
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    Şeyma Subaşı'nın kankası Dila, hamileliğini anlattı! 9 kiloya fazla deyince olan oldu...

    Sosyetik güzel Dila Tarkan, arkadaşı Şeyma Subaşı ile yaptığı Instagram paylaşımlarıyla gündem oluyor.

    Aynı zamanda stil danışmanlığı yapan Tarkan, uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında dünyaevine girdi.

    Dağhan Doğruer ile Atina'da muhteşem bir düğünle evlenen Dila Tarkan, 3 aylık hamileydi.

    Şimdilerde 7 aylık hamile olan Dila Tarkan, merak edilen bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

    Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Dila Tarkan, "Bebeğin cinsiyeti erkek." dedi.

    "9 kilo aldım"

    Hamilelik sürecini anlatan ünlü isim, aldığı kilolar hakkında konuştu.

    Beslenme düzenini de anlatan Dila Tarkan, şunları söyledi:

    "Şimdiye kadar 9 kilo aldım. Bir tık daha az olsa iyiydi. Canım ne zaman ne isterse yiyorum. Sadece sağlıksız gıdalardan uzak duruyorum"

    Şeyma Subaşı nın kankası Dila, hamileliğini anlattı! 9 kiloya fazla deyince olan oldu... #1

    Şeyma Subaşı nın kankası Dila, hamileliğini anlattı! 9 kiloya fazla deyince olan oldu... #2

    Şeyma Subaşı nın kankası Dila, hamileliğini anlattı! 9 kiloya fazla deyince olan oldu... #3


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