Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç hakkında...

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un vefat haberi herkesi üzerken, hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Sezai Karakoç kimdir?

Eserleriyle herkesi etkileyen ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç, 88 yaşında aramızda ayrıldı.

Yazmış olduğu eserlerin birçok dile çevrildiği Sezai Karakoç'un vefat haberi, herkesi üzdü.

Karakoç'un vefat haberini İbrahim Kalın, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin" sözleriyle duyurdu.

Bunun akabinde usta şairin hayatı ve eserleri merak edilmeye, araştırılmaya başlandı.

Peki, Sezai Karakoç kimdir? İşte seza Karakoç'un biyografisi...

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır'da doğan Karakoç'un babası Yasin Bey, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir oldu.

Sezai Karakoç'un çocuklu Ergani ve madende geçti. Eğitim Hayatı Sezai Karakoç İlkokulu 1938 yılında Ergani'de başladı burada 1944 yılında sona erdirdi. Karakoç 1944 yılında Maraş Ortaokulu'na parasız olarak kaydedildi.

1947 yılında ise Gaziantep'te yine parasız olarak yatılı bir okulda öğrenimine başladı. Karakoç 1950 yılında Gaziantep'te liseden mezun oldu ve aynı yıl içerisinde parasız yatılı kısmı bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1950 yılında girdi.

Maliyeden 1955 yılında mezun oldu. Sezai Karakoç, ilkokul yıllarında Battalgazi kitaplarını Ahmediye Muhammediye okuyarak dinleyerek Kendini geliştirmiştir.

Ortaokula geçtiğinde Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret Gibi yazarlar okuyarak kendini daha çok geliştirme yoluna adamıştır ve daha çok Batı klasikleri ne yönelmiştir.

Üniversite yıllarına başladığında ise doğu ve batı klasiklerinin çoğunu bitirdi ve üniversite yıllarında daha 1 sınıftayken asistanlık teklifi aldı. Ancak bu teklifi o dönem kabul etmedi. Sezai Karakoç Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavlarına girmiştir ve sonuçları beklemek için İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına tanışmaya gitmiştir. Karakoç Ortaokulu zamanlarında ve lise yıllarında tutkulu bir büyük doğu kurucusu olmuştur.

1950 yıllarında bizzat tanıştığı Necip Fazıl Kısakürek'ten bir daha ömür boyunca ayrılmamıştır. Necip Fazıl Kısakürek'e birçok konuda yardımcı olarak onun talebesi haline gelmiştir.

1950 yıllarında bir yandan Büyük Doğu'nun sanat edebiyat sayfalarını yönetmiştir. Karakoç Necip Fazıl Kısakürek'in senetlerine kefil olacak kadar onunla yakınlık kurmuştur. TBF'den sonra 30 Kasım 1955 senesinde Maliye Bakanlığı'nda hazine Genel Müdürlüğü dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya hak kazanmıştır.

Burada çalışarak Girdiği maliye müfettişliği sınavını kazanmıştır.Karakoç 11 Ocak 1956 yılında maliye müfettişi yardımcısı olmayı hak kazanmıştır ve 3 Şubat 1959 yılında İstanbul'a gelerek kontrolörü olarak atanmıştır. Karakoç görevi gereği birçok yeri görüp tanıma imkanı bulmuştur.

ŞİİRLERİ

Körfez (1959)

Şahdamar (1962)

Hızırla Kırk Saat (1967)

Sesler (1968)

Taha'nın Kitabı (1968)

Kıyamet Aşısı (1968)

Gül Muştusu (1969)

Zamana Adanmış Sözler (1970)

Şiirler (1975)

Ayinler (1977)

Leyla ile Mecnun (1981)

Ateş Dansı (1987) A

lınyazısı Saati (1989)

DENEME - İNCELEME YAZILARI

Yunus Emre (1965)

Yazılar (1967)

İslam’ın Dirilişi (1967)

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (1967)

Mehmet Akif (1968)

Mağara ve Işık (1969)

Edebiyat Yazıları 1 (1982)

Edebiyat Yazıları 2 (1986)

ÖDÜLLERİ