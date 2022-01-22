Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Dilimizi ezemezsin

5 yıl önceki şarkısı nedeniyle eleştiri odaklarının hedefi haline gelen Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini bozdu.

Sezen Aksu, 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

SEZEN AKSU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sanat camiasından Minik Serçe'ye art arda destek açıklamaları gelirken, Aksu sessizliğini bozdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sezen Aksu, dün gece yazdığı 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi.

"DİLİMİ EZEMEZSİN"

"47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim" diyen Aksu'nun açıklamasında dikkat çeken şarkı sözleri şu şekilde:

"AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim"





SEZEN AKSU'NUN AÇIKLAMASI

"Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi?

Bu ne dedi?

Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen"