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    Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Dilimizi ezemezsin

    Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Dilimizi ezemezsin

    5 yıl önceki şarkısı nedeniyle eleştiri odaklarının hedefi haline gelen Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 20:13
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 20:21
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    Sezen Aksu, 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    SEZEN AKSU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

    Sanat camiasından Minik Serçe'ye art arda destek açıklamaları gelirken, Aksu sessizliğini bozdu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Sezen Aksu, dün gece yazdığı 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi.

    "DİLİMİ EZEMEZSİN"

    "47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim" diyen Aksu'nun açıklamasında dikkat çeken şarkı sözleri şu şekilde:

    "AVCI

    Sen beni üzemezsin

    Zaten çok üzgünüm

    Nereye baksam acı

    Nereye baksam acı

    Ben avım sen avcı Vur bakalım….

    Sen beni sezemezsin

    Dilimi ezemezsin

    Nereye baksam acı

    Nereye baksam acı

    Kim yolcu kim hancı

    Dur bakalım…

    Beni öldüremezsin

    Sesim, sazım, sözüm var benim

    Ben derken ben herkesim"

    Sezen Aksu dan ilk açıklama: Dilimizi ezemezsin #1

    SEZEN AKSU'NUN AÇIKLAMASI

    "Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

    Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

    HOP DEDİK

    O ne dedi?

    Bu ne dedi?

    Kim ne dedi?

    Harcanan hayatlar bunlar

    Vermişler ateşe yedi düveli

    Hababam kaynıyo' kazanlar

    Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

    İple çekiyoruz vaktimizi

    Kim en günahsızsa gelsin

    Gelsin ilk o vursun bizi

    Dizilmişler bi' de dizi dizi

    Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

    Ateşe de yürürüz evelallah

    Aşk yaksın yakacaksa bizi

    Hadi siz düşünün, top bizde

    Mangal gibi yürek çok bizde

    Alevere dalavere yok bizde

    "Yok" dedik, "Yok" dedik

    Kırılıp dökülüyoruz lakin

    Direniyoruz sakin sakin

    E siz de dilinize biraz hâkim

    "Hop" dedik, "Hop" dedik

    Ya seyirci ya yanansın

    Ortası yok, sınanansın

    Ya emniyet şeridinde

    Ya uçurtmaya uyansın

    Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

    AVCI

    Sen beni üzemezsin

    Zaten çok üzgünüm

    Nereye baksam acı

    Nereye baksam acı

    Ben avım sen avcı Vur bakalım….

    Sen beni sezemezsin

    Dilimi ezemezsin

    Nereye baksam acı

    Nereye baksam acı

    Kim yolcu kim hancı

    Dur bakalım…

    Beni öldüremezsin

    Sesim, sazım, sözüm var benim

    Ben derken ben herkesim

    Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

    Sezen"

    Sezen Aksu dan ilk açıklama: Dilimizi ezemezsin #2


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