Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan dekolteli paylaşım! 'Buralar alev aldı, yandı yandı'

Alina Boz'un sosyal medyadan yayınladığı dekolteli pozuna yorum yağdı. Boz'un hayranları, "Güneş gibi doğdun ana sayfama" yorumlarını fotoğrafın altına sıraladı.

14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada dünyaya gelen Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nden mezun oldu.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıla yakın oyunculuk yapan Alina Boz, kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde başladı.

2016 yılında Kaçma Birader filminde yer alan oyuncu ardından 2017 yılında ise Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakterine hayat verdi.

Kariyer basamaklarını bu yıllarda hızla çıkmaya başlayan Alina Boz, Paramparça dizisinde hayat verdiği Hazal rolü ile tanındı.

Kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı bir isim olan Boz, Vatanım Sensin dizisinde bunu ikiye katladı.

TRT ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Alp Navruz ile başrolü paylaşan oyuncu, Aşk 101 sayesinde hayran kitlesini katladı.

Netflix ekranlarında yayınlanan ve Pınar Deniz'in başrolünde olduğu projede Eda'ya hayat veren Boz, uzun bir süredir ise Mithat Can Özer'le birlikte.

Hem aşk hem de iş hayatında mutluluğu bulan Alina Boz, kısa zaman önce imajını değiştirdi ve saçlarını kısacık kestirdi.

Alina Boz'un güzelliği

Kısacık kestirdiği saçları ile ayrı bir havaya bürünen Boz'dan yeni bir paylaşım geldi. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alina Boz, derin dekolteli karesini hayranlarının beğenisine sundu.

Alina Boz'un dekolteli paylaşımına, "Güneş gibi doğdun günüme" tarzında yorumlar geldi.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve sayısız ödülün sahibi olan Boz, Instagram üzerinden geniş bir hayran kitlesine sahip..