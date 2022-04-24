'Şezlongun olsam yeter' Aygün Aydın sınırları zorladı, bikiniyle şekilden şekile girdi...

Hakan Sabancı ayrılığı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aygün Aydın, son kareleriyle gündeme geldi. Deniz sezonunu açan Aydın, birbirinden dekolteli pozlarını paylaştı.

Hakan Sabancı ayrılığı sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

95 doğumlu Aygün Aydın, bir zamanlar Bu Tarz Benim yarışmasında yer aldı, ardından birkaç dizide oyunculuk yaptı.

Ancak adını Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ve ayrılık sonrasındaki açıklamalarıyla duyurdu.

Ramazan'da oruç tuttuğunu söyleyen Aydın'ın son hareketi ise büyük tepki topladı.

Instagram'da 50 bin takipçisi bulunan Aydın, cesur pozlarını art arda gözler önüne seriyor.

Şezlongtan paylaştı

Ünlü isim, pembe bikinisiyle verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Aygün Aydın'ın paylaşımları sonrası takipçileri daha önce yaptığı Ramazan paylaşımlarını hatırlattı.

Bazıları o kareleri beğenirken bazıları ise fazla iddialı bularak eleştirdi.