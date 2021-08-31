Sezona iddialı bir giriş yapmıştı! Baş Belası dizisi için final kararı alındı

Sezona iddialı bir giriş yapmıştı! Baş Belası dizisi için final kararı alındı

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası'ndan üzen haber geldi. Bir süredir reytingleri kötü giden Baş Belası için final kararı alındı.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği ve ATV ekranlarında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Baş Belası dizisi hakkında karar verildi.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Baş Belası, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.

Sevilen dizi için geçtiğimiz günlerde flaş bir karar alınmış ve yayın günü cuma olarak değiştirilmişti. Ancak bir süredir reytingleri beklentilerin altında kalan dizi için yeni bir karar daha alındı.

13. BÖLÜMLE BİRLİKTE FİNAL YAPIYOR

Kadrosunda Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Baş Belası dizisi için final kararı aldındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir izlenme oranlarının yükselmesi beklenen polisiye dizi 13. bölümüyle birlikte ekrana veda edecek.

FİNALE SON 3 BÖLÜM KALDI

Şu ana kadar 11 bölüm yayınlanan dizinin geriye sadece 2 bölümü kaldı. Baş Belası dizisi herhangi bir değişiklik olmazsa 10 Eylül Cuma günü yayınlanacak 13. bölümü ile final yapacak.