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    Shakira'nın 'Fas' paylaşımı

    Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas için bir paylaşım da Shakira’dan geldi. Paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 10:27
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    Shakira'nın 'Fas' paylaşımı

    Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eledi ve yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

    "Atlas Aslanları"nın tarihi zaferi, büyük yankı uyandırdı.

    "Bu kez Afrika için"

    Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı sanatçı Shakira da sosyal medya hesabından tarihi galibiyet için paylaşım yaptı.

    Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullanan Shakira, "Waka şaka" adlı şarkısında geçen "Bu kez Afrika için" anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı.

    Beğeni butonu çöktü

    Ünlü yıldızın Twitter’daki paylaşımı büyük ses getirdi.

    Tweet, 180 bine yakın kişi tarafından retweet edilirken, beğeni butonu adeta çöktü.

    918 bin kişi ise “This time for Africa” yorumunu harika buldu.

    Shakira nın Fas paylaşımı #1

    Shakira nın Fas paylaşımı #2

    Shakira nın Fas paylaşımı #3

    Shakira nın Fas paylaşımı #4

    Shakira nın Fas paylaşımı #5

    Shakira nın Fas paylaşımı #6

    Shakira nın Fas paylaşımı #7

    Shakira nın Fas paylaşımı #8

    Shakira nın Fas paylaşımı #9

    Shakira nın Fas paylaşımı #10

    Shakira nın Fas paylaşımı #11


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