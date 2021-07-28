Ece Üner'in geçtiğimiz ay Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılmasıyla ekranlarda olacak yeni isim belli oldu.

Başarılı sunucu Ece Üner, 7 yılı aşkın süredir görev aldığı Show Haber'den istifa ederek Kanal D'ye transfer olmuştu.

Üner'in ayrılık kararı üzerine yerine gelecek isim ise merak konusu oldu.

YENİ İSİM DİLARA GÖNDER

Show Haber'in yeni sunucusu, uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de çalışan Dilara Gönder oldu.

Deneyimli sunucu Gönder, eylül ayı itibarıyla yeni sezonda ana haberleri sunacak.

"HABERİN MERKEZİNE HOŞ GELDİN"

Haberi, Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık duyurdu.

Bıyık, Twitter üzerinden, "Show Haberi'n yeni spikeri Dilara Gönder. Haberin merkezine hoş geldi." ifadelerine yer verdi.

"UMARIM GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAM"

Gönder ise Bıyık'ın paylaşımına yanıt vererek "Çok teşekkür ederim. Umarım güveninizi boşa çıkarmam." dedi.





DİLARA GÖNDER KİMDİR

17 Haziran 1983 doğumlu Dilara Gönder 38 yaşındadır. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü kazandı. 2007'de Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayınlanan "DinleBul" adındaki program ile katılım gösterdi. Program, radyo dalında birinciliğe layık görüldü. Sunuculuk hayatına ilk adımı Fenerbahçe TV'de "MusicBox" adlı programda adım attı.

2007'ye kadar Fenerbahçe TV'de görev yaptı. 2007'de Lig TV'ye geçti ve 2,5 sene Lig TV'de çalıştı. TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip eden Gönder, önemli röportajlar yaptı. 2010'da NTV Spor'a geçti ve burada Zor İşler, Yeter ki İste ve Lingo programlarını sundu. 2014'te "Ne Diyosun" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Sil Baştan isimli dizide "Gizem Dereli" rolünü canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan "Baba Candır" dizisinde oynadı. 2017 yapımı Box'un Yıldızları programını sundu.

Show Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder ViDEO