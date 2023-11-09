Show TV’de bir dönem daha sona erdi! Fenomen dizi final yapıyor Show TV’nin iddialı dizisinden seyircileri üzen haber geldi. Beklenmeyen kararın ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. O dizi final yapıyor…

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı, ancak beklenen etkileşimi yakalayamadı.

Son dönemde dizide yaşanan gelişmeler seyirciyi büyük bir merak içinde bıraktı.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir hayran kitlesi oluşturan dizi, şu anki durumuyla kafalarda soru işareti bırakıyor.

İzleyicileri şoke eden bu gelişmeler sonucunda, diziye olan ilgi daha da arttı. Ancak, dizinin geleceği konusunda önemli bir soru işareti belirdi.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı dizinin erken final yapacağı iddia edildi.

Aile dizisinden şaşırtan final kararı!

Daha önce yalnızca 30 bölüm anlaşıldığı ve 30. Bölümde final yapacağı belirtilen Aile dizisinin erken final yapacağı iddia edildi.

Düşük reytinglerin ardından sosyal medyada yer alan iddialara göre, dizinin 24. bölümde final yapması bekleniyor. İddialar sonrasında henüz resmi bir açıklama gelmedi.