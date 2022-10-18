Show TV'nin yeni dizisinden nefes kesen yeni tanıtım! Kızılcık Şerbeti 1. bölüm 2. fragmanı!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. İlk bölümüyle ekranlara damga vuracak. İşte 2. fragmanı...

Show TV'nin yeni sezonunda yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti dizisi için geri sayım başladı.

Gold Film imzalı, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği yeni dizinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizinin 1. bölüm ilk fragmanı büyük ilgi görmüştü. 28 Ekim Cuma günü saat: 20:00'da Show TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti konusu nedir?

Farklı kültürlere fakat aynı düşüncelere sahip olan iki farklı ailenin çocukları Doğa ve Fatih, yıldırım nikahıyla dünya evine giriyor. Bu evlilik sonrasında yaşanan olayları konu alıyor.

Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni tanıtım videosu yayınlandı. İlk bölümün ikinci fragmanında Doğa ve Fatih'in ilk kez karşılaşması büyük heyecan yarattı.

İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı...