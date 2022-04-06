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    Sibel Alaş: Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalıyorum

    Ramazan ayına özel bir gelenek olan sahur davulcularından rahatsızlık duyan şarkıcı Sibel Alaş, "Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalmak zorundayım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:00
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    Sibel Alaş: Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalıyorum

    Ramazan ayına girilmesiyle birlikte asırlardır sürdürülen gelenekler de tekrar uygulanmaya başlandı.

    Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşları sahura kaldırmak isteyen davulcular, sokaklara çıktı.

    Yılda sadece bir ay sahur saatine yakın bir vakitte ellerine aldıkları davullarla bu kültürü yaşatan davulcular, toplumun bir kesimini rahatsız ediyor.

    'KORKUNÇ' YORUMU YAPTI

    Bu konuda rahatsızlık duyduğunu ifade eden isimlerden biri de 90'ların ünlü sanatçısı Sibel Alaş oldu. Şimdilerde eski şarkılarını seslendirmek üzere tekrar sahne almaya başlayan Alaş, Ramazan ayındaki bu kültürü 'korkunç' olarak yorumladı.

    Sibel Alaş: Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalıyorum #1

    "ALARM KURDUĞUMUZ ÇAĞDA GEREKLİ MİDİR?"

    Artık Ramazan davulcularının olmaması gerektiğini ifade eden Alaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

    Sibel Alaş: Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalıyorum #2

    Sibel Alaş: Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalıyorum #3

    Sibel Alaş: Neden her gece korkunç davul sesine maruz kalıyorum #4


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