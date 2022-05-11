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    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı...

    Dinleyicileriyle buluşan 51 yaşındaki Sibel Can'ın cesur seçimi dikkat çekti. Dekolteli karelerini sosyal medyasından paylaşan Sibel Can'a kızı Melisa Ural'dan yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:37
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    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı...

    Ünlülein sahnedeki kıyafet yarışı her geçen gün alevleniyor...

    Gülşen, Aleyna Tilki, Aynur Aydın, Simge, Hande Yener derken son olarak Hülya Avşar cesur seçimiyle gündeme gelmişti.

    Dekolte vermeyi tercih eden sanatçılar kervanına Sibel Can da katıldı.

    Dün akşam dinleyicileriyle buluşan Sibel Can, sahne kıyafetiyle gözleri kamaştırdı.

    İddialı bir seçim yaşan Sibel Can, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

    Sibel Can da dekolte verdi

    51 yaşındaki sanatçının fiziğini gözler önüne seren kostümündeki göğüs dekoltesi, karelere yansıdı.

    17 yaşında assolist olan Sibel Can'ın sahnede adından söz ettirmeye devam ettiği görüldü.

    Sibel Can'ın dekolteli paylaşımına kızı Melisa Ural'da kalp emojileri bırakarak yorum yaptı.

    İşte Sibel Can'ın o kareleri...

    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı... #1

    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı... #2

    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı... #3

    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı... #4

    Sibel Can dekoltesiyle adeta meydan okudu! Kızı Melisa Ural kayıtsız kalamadı... #5


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