Sibel Can'dan doğum günü TBT'si: Annesiyle benzerliği hayrete düşürdü!

Sibel Can, doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabından merhume annesi Emine Gül ile olan fotoğrafını paylaştı. Anne kız pozuna beğeni yağarken, benzerlikleri ise takipçilerini şaşırttı.

Şarkılar Bizi Söyler programıyla geçtiğimiz sezonu ekranda geçiren şarkıcı Sibel Can, 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e olan özlemini her defasında dile getiriyor.

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise hayranlarının büyük beğenisini topladı.

ANNE HASRETİNİ PAYLAŞTI

Can, genç kızlık ve çocukluk yıllarından çekilmiş iki fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Can'ın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

İşte Sibel Can ve annesinin pozları...