Sibel Can'ın gönlünü böyle çalmış...Hakan Ural'ın eski hali Kıvanç ve Burak'ı geride bırakır mı bırakır!

Bir dönem Sibel Can ile evli olan Hakan Ural, gençlik kareleri ile herkesi mest etti. Oyuncunun eski hallerini görenler, "Çok yakışıklıymış" demekten kendisini alamadı.

1988–1999 yıllarında Sibel Can ile evli olan Hakan Ural, sık sık yaptığı konuşmalar ile gündeme geliyor.

Sibel Can ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Ural, 2005 yılında ise Ezgi Can'la evlendi.

Başarılı ismin bu evliliğinden ise bir kızı daha dünyaya geldi ve kızının adını Gisella koydu.

Mutlu aile tablosu ve kardeşlerin birbirleriyle olan uyumuyla beğenilen baba Ural, eski halleri ile akıllara geldi.

Geçmiş dönemlerine dair fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Ural, yakışıklılığı ile dikkatleri çıktı.

O dönemki halleri ile yorum yağmuruna tutulan Ural; Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu'nu geride bıraktı.

Hayranları Ural'ın gençlik hallerine yorum yaparak, "Hala aynısın be abi" demeyi ihmal etmedi.

HAKAN URAL'IN GENÇLİK YILLARI

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, gençlik kareleri ile gündem oluyor. Sibel Can'la evlendiği dönem oldukça yakışıklı olduğu görülen Ural, bu hali ile magazin basınında ilgi görüyor.

Oyuncunun hayranları,"Yaşlanmak bilmiyor" Maşallah abi kendine çok iyi bakıyorsun" "Yıllara meydan okuyorsun" tarzında yorumlar yapıyor.

Sibel Can ile olan karelerini görenler ise çiftin o dönem çok yakıştığını yorumlara eklemeyi unutmuyor.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan oyuncu Breaking News Turkey'e verdiği röportajda; "Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden. Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil.

Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok.

Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak" demişti.