Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt kocaman oldu! Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural paylaştı, son hali olay...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, koca delikanlı oldu. Melisa Ural, erkek kardeşinin son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 1988 yılında henüz 17 yaşındayken ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturmuştu.

O dönemde Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 11 yıl sürmüş ve ikili 1999 yılında boşanmıştı.

Hakan Ural ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Sibel Can, daha sonra müteahhit Sulhi Aksüt ile hayatını birleştirmişti.

2000 yılında nikah masasına oturan çift, yine aynı yıl oğulları Emir Aksüt'ü kucaklarına almıştı.

SİBEL CAN'IN KÜÇÜK OĞLU BÜYÜDÜ

Emir Aksüt'ü kucağına almasıyla üçüncü kez anne olan Sibel Can'ın oğlu, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.

Ünlü şarkıcının, Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, kardeşinin son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Melisa Ural'ın paylaşımını görenler, Emir Aksüt için "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Sibel Can'ın yakışıklı oğlu Emir'in son hali...