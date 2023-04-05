Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt kocaman oldu, gören hayran kaldı! "Aslan gibi delikanlı..." Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, kocaman delikanlı oldu. Yakışıklı bir delikanlı olan Aksüt, sosyal medyada görenleri de kendisine hayran bırakmayı başardı.

1 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Can, herkesin dilinden düşürmediği birçok şarkıya imzasını attı.

Şu sıralar Şarkılar Bizi Söyler'de sunuculuk yapan Sibel Can, 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.

Bu evlilikten Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getiren Can, Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı.

Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu olan şarkıcı, Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşandı.

Çocuklarına oldukça düşkün olan ve sık sık onlarla zaman geçiren Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, büyüdü.

Yakışıklı bir delikanlı olan Emir Aksüt'ü görenler ise hayranlıklarını dile getirmeden geçemedi.

Sibel Can'ın küçük oğlu kocaman oldu

Sibel Can, çocuklarını gözden uzak büyütmeyi tercih etti. Ancak buna rağmen basından uzak tutamadı.

Melis, Engincan ve Emir'i büyüten Sibel Can, çocuklarıyla artık kendisi de poz vermeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda büyük oğlunu evlendiren Sibel Can, çocuklarıyla bir kez daha poz verdi. Orada ise küçük oğlu Emir Aksüt dikkatleri çekti.

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 21 yaşında. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün yakışıklılığı dikkatlerden kaçmadı.